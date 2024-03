Guerra Gaza, famoso calciatore morto nei bombardamenti | NOME

CalcioWeb

La Guerra a Gaza fa un’altra vittima illustre. Questa volta è il mondo dello sport a piangere una delle icone sportive della Palestina. Nel corso di un bombardamento israeliano che ha colpito la sua abitazione a Khan Younis, è morto il calciatore Mohammed Barakat.

Chi era Mohammed Barakat?

Di professione attaccante, Mohammed Barakat era considerato uno dei migliori centravanti palestinesi. Il giocatore dell’Ahly Gaza aveva segnato 114 gol nella sua carriera. Era lo storico capitano e leggenda del club giovanile di Khan Younis e aveva giocato per molti club in Cisgiordania e in Giordania, fra i quali l’al-Wahadat.

”Che enorme perdita dentro e fuori dal campo per il calcio palestinese. Ho giocato contro di lui. Era veloce e intelligente. Un capocannoniere eccezionale. Fuori dal campo era gentile e amichevole. Un amato amico di tutti”, ha detto ad Al-Jazeera il difensore di Khadamat al-Maghazi, Khalid Abu-Habel. ”Sono troppo arrabbiato. È un’icona del calcio. Lo sport a Gaza ha perso molto durante la guerra. Quanti ne dovremmo perdere ancora? La comunità sportiva a Gaza sta semplicemente sparendo”.