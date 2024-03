Infortunio Kjaer in nazionale, allarme Milan: i tempi di recupero

CalcioWeb

L’infortunio di Kjaer fa scattare un campanello d’allarme in casa Milan. Fastidio muscolare per il difensore danese nella sfida fra la sua Danimarca e la Svizzera, costretto a uscire nel secondo tempo della partita. Il Milan osserva con attenzione la situazione: dopo l’infortunio di Kalulu, il reparto arretrato dei rossoneri rischia di essere in forte emergenza. Per la sfida di andata dei quarti di Europa League contro la Roma mancherà anche Tomori squalificato.

Infortuni Milan: come sta Kjaer?

Un’uscita precauzionale. “Spero che non sia così grave. Ho sentito un po’ di fastidio e volevo solo andare sul sicuro. Siamo a stagione inoltrata, quindi cerchiamo anche di pensare un po’ avanti e preferiamo non correre rischi. Non mi aspetto che sia qualcosa di brutto“, aveva dichiarato Kjaer nel post gara.

Dagli esami medici effettuati quest’oggi, fortunatamente, le previsioni del difensore sono risultate corrette: non è emersa alcuna problematica degna di nota. Kjaer potrebbe restare in panchina nella sfida contro la Fiorentina, al rientro in Italia, ma poter essere già impiegato a partita in corso o per le prossime gare del Milan.