Infortunio Lukaku, salta Brighton-Roma: i tempi di recupero

Suona un campanello d’allarme in casa Roma. L‘infortunio di Lukaku non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi giallorossi. Il bomber belga è stato, fin qui, un calciatore fondamentale nello scacchiere tattico di Mourinho prima e De Rossi poi e il problema fisico che lo terrà fuori dalla sfida di Europa League contro il Brighton preoccupa, non poco, i supporter giallorossi.

Lukaku in campo in Roma-Sassuolo?

“Lukaku non è venuto con noi, accusa un problema all’anca che gli si presenta sistematicamente a distanza di qualche mese. Se è risolvibile in pochi giorni? Da quello che mi dicono sì, ma non sono esperto“. È quanto dichiarato a Sky Sport dal tecnico della Roma, Daniele De Rossi, alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League in casa del Brighton.

Lukaku verrà valutato day by day, la sua presenza è attualmente in dubbio anche per la sfida di domenica pomeriggio fra Roma e Sassuolo.