Giornata importante per Inter e Milan sul fronte della ristrutturazione di San Siro: è durato circa un’ora l’incontro a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, sullo studio di fattibilità per il restyling del Meazza.

All’appuntamento hanno partecipato il sindaco Giuseppe Sala, il presidente del Milan Paolo Scaroni e l’ad dell’Inter Alessandro Antonello, e il direttore generale di WeBuild, la società che si occupa dello studio di fattibilità, Massimo Ferrari.

L’esito dell’incontro

Al termine dell’incontro proprio Massimo Ferrari di WeBuild si è limitato a confermare ai giornalisti che lo studio sulla ristrutturazione di San Siro si avrà in tre mesi.

Le parole di Sala

“L’atmosfera intorno al tavolo è positiva e sono certo che le squadre guardano con interesse a questa opzione, sapendo che hanno anche alternative e che a questo punto cominciamo ad avere un momento della verità, che io metto a giugno”, le parole di Sala.

“Le squadre hanno confermato che in pochissimi giorni passeranno dei documenti con le loro richieste. Da qua a giugno saremo fermi in attesa di questo lavoro che deve dimostrare che il progetto si può fare a un costo sostenibile. Dipenderà anche da quello che lo squadre chiedono, e soprattutto bloccando il minimo possibile lo stadio stesso. È evidente che io nel frattempo non mi aspetto che le squadre rallentino sui progetti alternativi, non posso chiederlo perché non avrebbe alcun senso”.