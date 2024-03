Inter, per battere il Genoa servono le Tartarughe Ninja: 2-1 sofferto, +15 sulla Juventus

CalcioWeb

Una delle prove meno convincenti in un cammino straripante. È uno dei segreti del successo dell’Inter, vincere anche le partite che le altre contender probabilmente oggi non solo non avrebbero vinto, ma probabilmente avrebbero perso. Una prova un po’ opaca quella dei nerazzurri, sempre pericolosi ogni qualvolta hanno avuto la possibilità di ripartire con i soliti, travolgenti, contropiedi, ma un po’ fragili nella metà campo difensiva.

Il Genoa ha giocato un’ottima gara, di personalità e grinta, pur andando sotto di due reti è rimasto sempre in partita, ha accorciato nel punteggio, ha trovato anche il pari poi annullato per fuorigioco ed è uscito da San Siro a testa alta.

Ma nella serata delle Tartarughe Ninja, l’Inter non poteva perdere. Con il simpatico rimando al film promosso dallo sponsor Paramount+ sulle maglie, i nerazzurri hanno raccolto 3 punti che avvicinano, ancora di più, lo Scudetto. A sbloccare la gara è stato Asslani con una bella conclusione dopo un inserimento in area: Calhanoglu può recuperare con calma, il regista albanese gioca un’ottima partita in mezzo al campo e risulta anche decisivo in zona gol. Raddoppia Sanchez su rigore, episodio dubbio con tanto di revisione al Var.

Nella ripresa Vasquez accorcia con una gran conclusione da fuori, poi Vitinha pareggia i conti con una bella staffilata che sorprende Sommer, ma è in offside. Il Genoa prova il forcing finale ma la difesa dell’Inter regge l’urto, in contropiede Arnautovic sfiora il 3-1, ma non ci sono rimpianti: l’Inter vince e vola a +15 sulla Juventus, parte il countdown scudetto.

Classifica Serie A

Inter 72 Juventus 57 Milan 56 Bologna 51 Roma 47 Atalanta 46 Napoli 43 Fiorentina 42 Lazio 40 Torino 37 Monza 36 Genoa 33 Lecce 25 Empoli 25 Udinese 24 Frosinone 24 Verona 23 Cagliari 23 Sassuolo 20 Salernitana 14