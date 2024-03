Due stelle sul petto e una in panchina: Inzaghi-Inter, rinnovo e progetto vincente

CalcioWeb

L’Inter e Simone Inzaghi si confermano un’accoppiata vincente e il matrimonio è destinato a consolidarsi anche nelle prossime stagioni. Il club nerazzurro è stato protagonista di una stagione di altissimo livello e per la conquista della seconda stella è solo questione di tempo. Il tecnico di Piacenza è stato in grado di costruire una macchina praticamente perfetta, frutto di competenza e qualità umane.

Nelle ultime settimane è andato in scena un confronto tra dirigenti e allenatore e sono state gettate le basi per il futuro. Ovviamente insieme. Il rinnovo di Simone Inzaghi con l’Inter fino al 2027 è in una fase molto avanzata e rappresenta una mossa strategica importante per il club nerazzurro.

Le qualità di Simone Inzaghi

Inzaghi ha dimostrato di essere un allenatore di alto livello (ma anche molto sottovalutato), portando l’Inter a risultati significativi, come tre vittorie in Supercoppa Italiana, due successi in Coppa Italia e il raggiungimento della finale di Champions League nel 2022/2023. L’Inter è sempre più un punto di riferimento a livello nazionale, internazionale e anche per la Nazionale italiana. Lo stesso Luciano Spalletti è sempre indirizzato ad attuale il 3-5-2 stile Simone Inzaghi a Euro2024 con il blocco Inter come punto di riferimento.

Attualmente, il contratto di Inzaghi è fissato fino al 2025, ma l’Inter ha mostrato l’intenzione di estenderlo fino al 2027. La mossa del club nerazzurro non solo riconosce i meriti di Inzaghi, ma garantisce anche stabilità e continuità per il progetto a lungo termine del club. Il prolungamento con l’Inter è sempre stata una priorità anche per l’allenatore e le ultime voci di addio non sono state mai prese in considerazione e mai confermate.

In termini di compensi, Inzaghi attualmente guadagna 5,5 milioni di euro a stagione più bonus. Con il nuovo contratto fino al 2027, si prevede che l’ingaggio possa aumentare a 6,5 milioni di euro a stagione, cifra che lo colloca (giustamente ed inevitabilmente) tra i tecnici più remunerati della Serie A.