Juventus femminile, colpo di scena: Joe Montemurro non è più l’allenatore

Colpo di scena in casa Juventus femminile: Joe Montemurro non è più l’allenatore. L’ufficialità arriva direttamente dal club bianconero attraverso un comunicato ufficiale. “Juventus Football Club comunica che in data odierna – 6 marzo 2024 – è stato raggiunto un accordo con Joe Montemurro per cui, a decorrere dalla giornata di oggi, non ricoprirà più il ruolo di allenatore della prima squadra femminile” spiega la società bianconera.

“Tutto il club desidera ringraziare Joe per il lavoro svolto in questi anni che ha portato alla conquista di 1 scudetto, 2 Supercoppa Italiana e 2 Coppa Italia e la guida tecnica della prima squadra femminile viene affidata temporaneamente all’allenatore in seconda Giuseppe Zappella”.

Ufficiale il rinnovo di Braghin

Sempre la Juventus ha ufficializzato il rinnovo del direttore Stefano Braghin fino al 30 giugno 2027. “Ringrazio Joe a nome di tutta la famiglia Juventus per la passione e l’impegno profusi sin dal suo arrivo in bianconero, ma riteniamo che , nel miglior interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato – ha detto ai canali ufficiali del club – e ringrazio la società per la fiducia nell’affidarmi una nuova fase di questo progetto che vivo dal primo momento. Lavoreremo coniugando competitività e sostenibilità attraverso la valorizzazione di giovani talenti e con il supporto di campionesse che trasferiscano esperienza e senso di appartenenza a questi colori”.