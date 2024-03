Lazio-Juventus non è solo campo: l’intreccio sul calciomercato

CalcioWeb

Si torna finalmente in campo per la 30ª giornata del campionato di Serie A ed è alta l’attesa in vista della sfida dell’Olimpico tra Lazio e Juventus. I motivi di grande interesse sono tanti: le squadre sono in corsa per la qualificazione in Europa, l’esordio di Tudor sulla panchina biancoceleste e l’intreccio di calciomercato.

Il rendimento in campionato di Lazio e Juventus non è stato di certo entusiasmante ed un cambio di passo nel finale di stagione è d’obbligo. Le dirigenze sono concentrate sul futuro ed un aspetto caldissimo è il fronte calciomercato.

L’intreccio di calciomercato

Un motivo di grande interesse è anche quello del calciomercato. La Juventus è alla ricerca di calciatori funzionali per la prossima stagione e gli occhi sono puntati proprio in casa Lazio. Il club bianconero ha messo nel mirino due attaccanti: Felipe Anderson e Zaccagni.

Il brasiliano è in scadenza di contratto con i biancocelesti e l’affare potrebbe concretizzarsi a parametro zero. Discorso diverso per Zaccagni: l’ex Verona è in scadenza 2025 e la valutazione si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro. Potrebbe fare percorso inverso Moise Kean, in uscita dai bianconeri e considerato un possibile sostituto di Ciro Immobile.