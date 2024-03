Lazio-Milan, vergognose minacce di morte a Pulisic: “esplodi con la tua famiglia”

CalcioWeb

“Devi morire”. “Magari esplodi tu e tutta la tua famiglia”. “Devi spendere i tuoi soldi in medicine”. Basta scorrere i post social di Christian Pulisic per imbattersi in frasi come queste all’indomani di Lazio-Milan. I commenti sono tutti di tifosi biancocelesti che hanno contestato, in maniera vergognosa, l’attitudine dell’esterno rossonero nella sfida di ieri sera.

Minacce a Pulisic: lo sfogo dei tifosi della Lazio

I tifosi biancocelesti non hanno perdonato a Pulisic quanto fatto in occasione del secondo giallo che ha portato all’espulsione di Luca Pellegrini. Il difensore laziale, pur non fermando il gioco e senza alcuna indicazione dell’arbitro, aveva intimato a Pulisic di fermarsi per l’infortunio occorso a Castellanos. L’esterno del Milan è, invece, andato a rubar palla e Pellegrini lo ha fermato con le cattive. Doppio giallo e rosso obbligatorio.

Un comportamento antisportivo, come definito dallo stesso Pellegrini sui social. Dello stesso avviso i tifosi della Lazio che hanno riempito i profili di Pulisic con minacce di morte e insulti. “Stasera hai perso la dignità. Sei un piccolo uomo”, “Sei scarso, tanto torna tutto”, “Pagliaccio assoluto”, le frasi ‘meno gravi’.

Lo stesso Pulisic, nel finale di partita, si è reso protagonista anche del terzo rosso estratto da Di Bello: a causa di una trattenuta reiterata nei suoi confronti (fallo tattico e giallo) Guendouzi ha reagito nei confronti dell’ex Chelsea con una certa foga. Risposta da ammonizione, ma che è costata il rosso diretto.