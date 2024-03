Lazio-Milan, Rocchi: “Di Bello? Mi ha scritto mortificato”, l’arbitro torna subito in campo

CalcioWeb

L’arbitro Marco Di Bello è finito nel mirino per la direzione di gara in occasione di Lazio-Milan, sfida valida per la 27ª giornata del campionato di Serie A. Il designatore arbitrale di serie A e B, Gianluca Rocchi, a ‘Open var’ ha parlato a DAZN sulla direzione di Di Bello.

“Si poteva fare meglio nel controllo della partita. Non è semplice in certi casi ma i calciatori hanno bisogno di una guida e in quel caso è un pò mancata. Lui la mattina dopo mi ha scritto un pò mortificato, ‘mi dispiace tanto, potevo fare meglio’. Fermarlo? Io mando fuori quelli che non fanno meglio e va recuperato il prima possibile”.

Sulle riforme del sistema: “io non faccio politica, faccio tecnica. Certo servono riforme nella struttura, ma mi dispiace se per una partita o due andate male, dopo diverse domeniche positive, si dica che bisogna cambiare immediatamente qualcosa”. Poi i dettagli sugli episodi dell’Olimpico, in particolar modo dal rigore chiesto dalla Lazio per l’intervento del portiere del Milan Maignan su Castellanos: “episodio molto al limite, ma siamo d’accordo con questa valutazione dell’arbitro, era un contatto casuale. Non era comunque un caso da var, perché se si fosse deciso per il rigore sarebbe stato comunque accettabile. Qui c’è un’azione divisa in due parti perché il portiere prima ha colpito il pallone, in caso contrario c’era il rigore, ma la dinamica era complessa e supportiamo la decisione dell’arbitro”.

Espulsione Pellegrini in Lazio-Milan: il commento di Rocchi

In merito all’espulsione di Pellegrini per doppia ammonizione, la scelta di Di Bello è stata approvata: “noi interveniamo per interrompere il gioco se c’è qualcosa di serio, l’arbitro è stato invece attratto più dal contrasto tra Pulisic e il laziale. Il doppio giallo era dovuto, anche se mi rendo conto della difficoltà di accettare una decisione così“.

Di Bello va in Champions

L’arbitro Marco Di Bello si ritroverà in campo mercoledì sera nel ruolo di quarto uomo della sfida di Champions League tra Real Madrid e Lipsia. Il fischietto sarà Davide Massa, poi Alassio e Meli gli assistenti. Irrati e Valeri (AVAR) invece, saranno protagonisti davanti al monitor.