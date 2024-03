La Lazio saluta Maurizio Sarri: “grazie mister” | VIDEO

CalcioWeb

La Lazio omaggia con un video e ringrazia Maurizio Sarri dopo le dimissioni. Il tecnico ha deciso di ‘abbandonare’ la squadra dopo la brutta sconfitta casalinga in campionato contro l’Udinese e in generale un rendimento deludente in campionato.

Il club biancoceleste ha pubblicato sul profilo X un video di 35 secondi per rendere tributo al tecnico: dalle prime parole in conferenza stampa passando per tante esultanze e il gol vittoria nell’ultimo derby di Coppa Italia. L’omaggio è emozionante, poi il ‘grazie mister’.