Lecco, un altro ribaltone: esonerato Aglietti, contattato Foschi

Condizione delicatissima in casa Lecco, nuovo ribaltone in panchina e situazione di classifica sempre più preoccupante. E’ andata in scena la partita della 28ª giornata del campionato di Serie B ed i padroni di casa del Sudtirol si sono imposti con il punteggio di 1-0 grazie ad un gol realizzato da Tait in pieno recupero.

La posizione di classifica del Lecco è drammatica: occupa l’ultima posizione con appena 21 punti conquistati in 28 partite, il distacco dai playout è di 6 punti, 10 dalla salvezza diretta.

Il ribaltone e il nome del sostituto

Secondo quanto riporta Sky Sport il Lecco ha deciso di esonerare l’allenatore Alfredo Aglietti. Per la squadra si tratta del terzo ribaltone dopo Foschi e Bonazzoli.

Proprio Foschi è il candidato numero uno al ritorno. La risposta del tecnico è attesa a stretto giro di posta.