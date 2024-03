Malore Joe Barone: il direttore generale della Fiorentina operato al cuore

CalcioWeb

Ore di preoccupazione e apprensione in casa Fiorentina per il malore accusato ieri dal direttore generale Joe Barone, prima della partita del campionato di Serie A contro l’Atalanta, rimandata.

Come sta Joe Barone

E’ in condizioni critiche ma stabili Joe Barone, operato al cuore domenica sera al San Raffaele di Milano, dove era arrivato in serio pericolo di vita. Barone nel pomeriggio era stato colto da un malore nella stanza di albergo a Grassobbio dove era, con la Fiorentina, in attesa del match in trasferta a Bergamo contro l’Atalanta.

Nelle prossime ore arriveranno dall’America i figli del dg viola che è attualmente in terapia intensiva. Nella mattinata è atteso un nuovo aggiornamento.