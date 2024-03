Messi apre al ritiro, l’indizio è chiaro: quando e perchè dirà addio al calcio

CalcioWeb

Intervistato al podcast “Big Time”, Lionel Messi ha parlato del suo ritiro. I campione argentino compirà 37 anni il prossimo 24 giugno e ha ancora pochi anni di carriera davanti a sè. Per guadagnarne qualcuno extra, ormai da 2 anni gioca in MLS, un campionato decisamente meno performante rispetto a quelli europei, ma che gli garantisce comunque di competitività.

Ma il pensiero al ritiro, in questa fase della sua carriera, non può non essere presente. “Quando mi ritiro? So che lo sentirò, me ne accorgerò quando non riuscirò ad aiutare più i miei compagni in campo. Sono molto autocritico, so quando sto bene, quando sto male, quando gioco bene e quando gioco male. Se farò bene, proverò a continuare perché è giocare a calcio è ciò che amo“, ha svelato ‘La Pulce’.

Non c’è un’età giusta. “Quando sentirò che sarà il momento di fare questo passo, lo farò senza pensare alla mia età. Oggi mi prendo ancora molta cura di me stesso. Mi riposo e mangio bene. Lo faccio sempre di più nel corso degli anni, anche perché ora il calcio è più fisico e giochiamo più partite. Non ho una routine particolare, solo quella classica di tutti i giocatori professionisti“, ha aggiunto Messi.

Messi e il futuro dopo la carriera da calciatore

In merito alla questione ritiro e al futuro dopo aver smesso con il pallone, Messi non ha ancora le idee chiare: “non sono ancora sicuro di nulla, spero di continuare a giocare ancora per un po’, che è quello che mi piace fare. Quando arriverà il momento, troverò sicuramente il modo di realizzarmi e di fare quello che mi piace, trovando un nuovo ruolo. A livello sportivo ho avuto la fortuna di poter realizzare tutti i miei sogni e la verità è che non posso chiedere di più. Grazie a Dio, mi ha dato tanto sia a livello professionale che umano, così come con la mia famiglia, i miei amici“.