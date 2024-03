Milan-Inter, cambia la data della partita che può valere lo Scudetto

CalcioWeb

Milan-Inter cambia data. L’attesissimo derby di ritorno, partita che potrebbe consegnare lo scudetto numero 20 ai nerazzurri, non si giocherà più domenica 21 aprile, ma slitterà a lunedì 22 aprile alle ore 20:45. L’ufficialità arriverà domani con il comunicato della Lega Serie A, slittato anch’esso, per rispetto alla memoria di Joe Barone. La decisione, secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport” è confermata, c’è anche l’ok delle forze dell’ordine.

Perchè Milan-Inter si gioca di lunedì?

Il giorno, ammettiamolo, è un po’ inusuale per una delle partite più iconiche del calcio italiano. Ma è stato proprio il Milan a chiedere il cambio di data. Giovedì 18 aprile i rossoneri saranno impegnati nella super sfida di ritorno dei quarti di Europa League contro la Roma e avrebbero poco tempo per recuperare in vista di una sfida altrettanto importante come il sentito derby contro i cugini nerazzurri.