Lazio-Milan, il messaggio di Zaccagni: “amaro sapore di ingiustizia”

Continuano ad arrivare tantissime reazioni e massaggi social (anche di Zaccagni) dopo il primo anticipo della 27ª giornata del campionato di Serie A tra Lazio e Milan. La sfida dell’Olimpico si è conclusa sul risultato di 0-1 con un gol realizzato nei minuti finali dall’attaccante Okafor.

La partita ha fatto discutere moltissimo per le decisioni arbitrali ed i padroni di casa hanno chiuso la partita addirittura in 8 uomini per le espulsioni di Pellegrini, Marusic e Guendouzi. Nel post-partita si è registrato lo sfogo del presidente Lotito.

Il messaggio di Zaccagni

“Della partita di ieri non rimane il risultato, la sconfitta, le espulsioni. No, della partita di ieri rimane solo il fortissimo e amaro sapore di ingiustizia che la Lazio e il suo popolo non meritano”. Con questo post, su Instagram, Mattia Zaccagni torna sul ko di ieri contro i rossoneri.