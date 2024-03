Moratti torna alla Pinetina: “è forse l’Inter più bella di sempre, Inzaghi cresce sempre di più”

CalcioWeb

In Italia e anche all’estero l’argomento è in comune: lo strapotere dell’Inter in campionato, il rendimento fantastico anche in Champions League e i numeri impressionanti in stagione. Anche l’ex presidente Massimo Moratti è tornato alla Pinetina dopo 10 anni. Il tecnico Simone Inzaghi ha costruito una macchina praticamente perfetta ed uno dei punti più alti è stato raggiunto nel recupero contro l’Atalanta. La prestazione dei padroni di casa è stata praticamente perfetta e il distacco sulla prima inseguitrice (la Juventus) è adesso di 12 punti.

L’ex presidente esalta la squadra di Inzaghi

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è tornato alla Pinetina per omaggiare la squadra. “Questa Inter mi sta divertendo moltissimo, perché è molto forte e poi gioca bene quindi è proprio divertente come calcio. È l’Inter più bella di sempre? Può darsi, è difficile fare paragoni anche per gli avversari che si incontrano. Comunque come tipo di gioco è molto bella, fa piacere vederla giocare”. Sono le dichiarazioni all’ingresso del centro sportivo nerazzurro ad Appiano Gentile.

Il commento sul rendimento di Lautaro Martinez

Su Lautaro Martinez: “è molto bravo. Inzaghi sinceramente non mi aspettavo fosse così bravo, è molto bravo e cresce sempre di più. Fa piacere averlo all’Inter perché non solo tiene bene la squadra ma la fa giocare bene, è un piacere vederla. E anche l’atmosfera a San Siro è un premio alla qualità del gioco. Zhang non l’ho sentito ultimamente, è un ragazzo giovane pieno di entusiasmo e sono contento sia premiato. Per me quest’anno l’Inter è superfavorita in campionato perché gioca bene, è più forte. Per la Champions sono più scaramantico, bisogna vedere partita per partita”, ha concluso l’ex presidente nerazzurro dopo la visita alla Pinetina.