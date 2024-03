CalcioWeb

E’ tornato grande entusiasmo in casa Napoli dopo le due vittorie consecutive con Calzona in panchina. La squadra si prepara a scendere in campo per la partita contro il Torino con l’obiettivo di avvicinarsi ulteriormente alla zona Europa. Il presidente De Laurentiis programma il futuro e sullo stadio è arrivato l’annuncio del numero uno azzurro.

“Non rifarò l’impianto di Fuorigrotta, ma costruirò uno stadio nuovo a Bagnoli”. Sono le dichiarazioni del presidente dopo le voci sulla ristrutturazione dello stadio “Maradona” senza la pista di atletica.

La ristrutturazione del ‘Maradona’

“C’era l’intenzione di riqualificare l’impianto attuale e lo studio di architettura Zavanella da un mese stava riflettendo sulle ipotesi, abbiamo fatto anche un sopralluogo insieme. Per farlo però, si sarebbe dovuto costruire all’interno del Maradona un nuovo stadio per riavvicinare tutti gli spalti al campo e questo avrebbe comportato la necessità per il Napoli di giocare tre anni fuori dalla città”, le parole a Sky Sport.

“Così ho chiesto a Zavanella di disegnare uno stadio modernissimo e al sindaco Manfredi di voler coadiuvare questo il mio progetto. Con la bonifica dell’area di Bagnoli iniziata a ottobre, che proseguirà ancora 18 mesi, conto di posare la prima pietra nel 2025 e di giocare la prima partita il 15 luglio 2027, arriveremo tutti via mare per una grande festa. Saremo 60mila e sarà un’inaugurazione degna di Hollywood”, conclude il numero uno del Napoli.