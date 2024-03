Non fischia un calcio di rigore, poi il far west in campo: arbitro aggredito

CalcioWeb

Momenti di follia nel corso di una partita di calcio valevole per campionato amatoriale: un arbitro è stato aggredito da persone del club del Gricignano per la mancata concessione di un calcio di rigore durante la partita contro il Pistrino. E’ quanto riporta ‘La Nazione’.

Il 23enne Matteo De Santis ha riportato ferite poi curate al pronto soccorso dell’ospedale di Sansepolcro, guaribili in cinque giorni. Sul posto sono intervenuti successivamente i Carabinieri che hanno raccolto le prime testimonianze.

L’episodio

Il tutto è avvenuto nei minuti finali della partita con la squadra del Pistrino avanti nel punteggio con il punteggio di 2-1 quando, nell’area di rigore degli ospiti, c’è stato un contatto col Gricignano che ha chiesto il penalty. L’arbitro non è stato dello stesso avviso e ha fischiato un fallo in attacco. Il direttore di gara è stato aggredito, la gara sospesa e l’arbitro trasportato in ospedale.