Padel, lo stile non basta: come migliorare le tue prestazioni indossando il giusto abbigliamento

Negli ultimi anni il padel ha conquistato le preferenze di decine di migliaia di italiani: una platea di amanti di questo sport che, spesso provenendo da altre discipline sportive, ha contribuito ad alimentare una vera e propria mania che ha portato alla nascita di tantissimi campi in ogni parte d’Italia.

Naturalmente, un simile boom ha altresì alimentato lo sviluppo di linee di abbigliamento padel donna e uomo che hanno cercato di unire lo stile al comfort necessario per migliorare le proprie prestazioni.

In tal proposito, abbiamo cercato di riepilogare di seguito quale potrebbe essere il giusto completo padel donna o uomo per sentirsi a pieno agio sul campo da gioco!

Maglia da padel

Cominciamo dalla parte superiore del completo: è infatti bene che la t-shirt sia realizzata in tessuto tecnico traspirante e leggero, che possa consentire di rimanere freschi per tutta la partita. Meglio evitare il cotone, che tende a trattenere il sudore ed appesantirsi, rendendo più scomode le performance.

A seconda della stagione sarà possibile optare per una maglia a maniche corte o lunghe: la prima è certamente in grado di assicurare una maggiore libertà di movimento, mentre la seconda potrà proteggerti dalle intemperie con maggiore praticità.

Ricordiamo che è anche consigliabile vestirsi a strati, in modo tale da potersi regolare volta per volta sulla base della temperatura, e che l’utilizzo di colori chiari può aiutare a riflettere il sole e rimanere più freschi, nel caso si giochi all’aperto.

Pantaloncini da padel

Scendiamo dunque verso i pantaloncini. Anche in questo caso vale la pena ricordare la necessità di adottare un capo di abbigliamento che sia realizzato in tessuto tecnico traspirante e leggero. Evidentemente, i pantaloncini più corti assicurano una maggiore libertà di movimento, mentre i pantaloni lunghi possono essere più comodi se c’è freddo. Se opti per i pantaloni lunghi, cerca una silhouette comoda, che non ostacoli i tuoi movimenti.

In alternativa, le donne potrebbero optare per delle specifiche gonne sportive. Vale la pena ricordare, anche in questo frangente, l’importanza di scegliere delle gonne dal taglio comodo, che non impediscano scatti e piegamenti. Se poi dovessi renderti conto che la gonna da padel è troppo corta, abbinala a dei pantaloncini che evitino di scoprirti troppo.

E gli accessori?

Il buon kit di ogni giocatore di padel raramente termina però qui. Oltre, ovviamente, alla scelta di una racchetta da padel di qualità e funzionale al proprio gioco, fanno infatti parte del set dei propri acquisti anche altri accessori come gli occhiali da sole.

Tra gli altri accessori che possono essere consigliati a chi si accinge a giocare a padel c’è sicuramente anche la fascia per i capelli. Realizzata con materiali traspiranti e confortevoli, utile per assorbire il sudore dalla fronte, evitando così che vada a finire negli occhi o che i capelli ne impediscano la visuale. Infine, un asciugamano e una bottiglia d’acqua con cui ristorarsi durante le pause.

Scarpe da padel

Completiamo l’outfit da padel con le scarpe: la soluzione migliore è certamente quella di acquistare delle scarpe specifiche per questo sport, che richiede elevata aderenza al terreno e grande stabilità, utile per prevenire infortuni. Una suola robusta e ammortizzata sarà certamente utile per tutelare le tue articolazioni da ogni possibile trauma.

Ricorda infine di evitare di indossare gioielli e altri accessori che non solo potrebbero ostacolare i tuoi movimenti, ma potrebbero rompersi o causare infortuni se dovessero entrare in contatto con le racchette, le pareti o gli altri giocatori.