Pescara, revocati i domiciliari a Sasanelli dopo le accuse di stalking

Luca Sasanelli, calciatore del Pescara, deve fare i conti con una situazione delicata fuori dal campo. L’attaccante 19enne è stato arrestato la scorsa settimana in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare del gip di Bari, con l’accusa di stalking nei confronti della ex fidanzata. Adesso è stata revocata la misura restrittiva dei domiciliari.

Il calciatore è tornato ad allenarsi (la seduta si è svolta a porte chiuse), ma secondo quanto filtra dalla società abruzzese non sarà convocato per la sfida con la Carrarese, in programma domenica prossima alle 18.30 all’Adriatico.