Pippo Inzaghi non tornerà alla Salernitana: rescissione imminente

Nuovo scossone in casa Salernitana. Liverani è stato esonerato e la decisione del club è stata annunciata oggi pomeriggio. Nelle ultime ore in tantissimi hanno ipotizzato il ritorno di Pippo Inzaghi sulla panchina della squadra di Salerno, nonostante l’addio del mese scorso.

Perchè Inzaghi non tornerà alla Salernitana

In moltissimi stanno ipotizzando il ritorno di Pippo Inzaghi alla Salernitana poichè l’ex calciatore è ancora sotto contratto col club campano.

Inzaghi, però, è vicinissimo alla rescissione. E’ solo questione di ore per l’ufficialità, le parti stanno definendo i dettagli, ma il tecnico rescinderà a breve e per questo motivo non c’è alcuna possibilità che torni alla Salernitana.

Inzaghi campione dai sani valori

Inzaghi si conferma un grande campione, dai sani principi e valori anche fuori dal campo, perchè in pochi mesi ha fatto la stessa scelta: come a Reggio Calabria ha deciso di non rimettersi al livello di chi lo ha ‘maltrattato’ dopo un’esperienza umanamente drammatica, così con Saladini come con Iervolino. A Salerno, dopo un esonero così ingiusto e clamoroso, Inzaghi era stato messo da parte dalla società appena poche settimane fa. Con la rescissione, così come avvenuto anche a Reggio Calabria, sta rinunciando ad una importante cifra dovuta da contratto, pur di non aver a che fare con persone che non condividono i suoi principi e valori del calcio di una volta, che adesso, purtroppo, non c’è più.