Pronostici Serie A, la schedina della 30ª giornata: Napoli-Atalanta da GG

CalcioWeb

Torna in campo la Serie A per la 30ª giornata ed è arrivato il momento anche dei pronostici. Nelle prime partite, in campo sabato 30 marzo, sfida Champions tra Napoli e Atalanta. Poi lo scontro salvezza Genoa-Frosinone e Torino-Monza. Infine due big match: Lazio-Juventus e Fiorentina-Milan.

Lunedì tutto il resto del programma. Si parte con la sorpresa Bologna contro il fanalino di coda Salernitana, poi Cagliari-Verona e Sassuolo-Udinese. A chiudere Lecce-Roma e Inter-Empoli. Tutti i pronostici di Serie A della redazione di CalcioWeb.

Scommesse Serie A: analisi e consigli sulle partite della 30ª giornata

Napoli-Atalanta GG

Sfida scoppiettante tra due squadre in corsa per la qualificazione in Champions League. Si preannuncia una partita aperta a qualsiasi risultato e soprattutto candidata ad un numero elevato di reti.

Genoa-Frosinone MG 1-3 casa

Il Genoa è vicinissimo alla salvezza ed è favorito alla vittoria. La squadra di Di Francesco è in grossa difficoltà. Il pronostico MG 1-3 casa sembra molto affidabile.

Torino-Monza 1x

Il Torino in casa è una squadra molto insidiosa e in grado di conquistare un risultato positivo contro tutti. Il Monza è una bella sorpresa ma non sembra in grado di tornare a casa con il bottino grosso.

Lazio-Juventus Under 4.5

Sfida dell’ex per Igor Tudor, alla prima dopo le dimissioni di Maurizio Sarri. L’attacco dei biancocelesti non è in un ottimo momento, emergenza anche nel reparto offensivo dei bianconeri. Pronostico: Under 4.5.

Fiorentina-Milan MG 1-3 ospite

E’ il secondo big match della giornata. La squadra di Pioli è in grado di confermare il secondo posto e soprattutto tornare a Milano con un risultato positivo. Pronostico: MG 1-3 ospite.

Bologna-Salernitana 1

Si affrontano due squadre con valori tecnici completamente opposti. La compagine di Thiago Motta non ha intenzione di fermare la corsa Champions League. L’1 a 1.30 è d’obbligo.

Cagliari-Verona Under 4.5

La posta in palio è altissima tra due squadre in lotta per evitare la retrocessione. Probabile un risultato finale con al massimo quattro gol complessivi.

Sassuolo-Udinese MG 1-3 casa

La partita della ‘vita’ per evitare la retrocessione. Il Sassuolo è in ripresa con Ballardini e potrebbe confermarsi in casa. Il pronostico è MG 1-3 casa.

Lecce-Roma x2

La Roma è una delle squadre più in forma in circolazione, il Lecce è tornato alla vittoria ma non sembra nella migliore condizione fisica, tecnica e psicologia. Puntiamo sulla doppia chance x2.

Inter-Empoli 1

Il pronostico non è così scontato. L’Empoli è in buona forma e la situazione di classifica è tornata pericolosa dopo le ultime 3 sconfitte consecutive. Inevitabile, però, l’1 fisso.

La schedina della 30ª giornata

Napoli-Atalanta GG

Genoa-Frosinone MG 1-3 casa

Torino-Monza 1x

Lazio-Juventus Under 4.5

Fiorentina-Milan MG 1-3 ospite

Bologna-Salernitana 1

Cagliari-Verona Under 4.5

Sassuolo-Udinese MG 1-3 casa

Lecce-Roma x2

Inter-Empoli 1