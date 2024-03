Pulisic decide Milan-Empoli: i rossoneri sorpassano la Juventus | CLASSIFICA

CalcioWeb

Milan-Empoli, operazione sorpasso eseguita. In attesa di Juventus-Atalanta, i rossoneri superano temporaneamente i ragazzi di Max Allegri grazie al successo per 1-0 ottenuto nella sfida di pomeriggio contro l’Empoli. Tre punti con il minimo sforza per Pioli che, senza Leao squalificato e con Giroud in panchina dopo le fatiche di Europa League, si affida a Christian Pulisic, unico superstite del tridente completato da Okafor e Jovic.

Tridente che funziona e porta al gol vittoria: da sinistra Okafor scappa sul filo del fuorigioco, entra in area e serve Pulisic a rimorchio, la conclusione dell’americano è deviata da un difensore e beffa Caprile. Il Milan sfiora il 2-0 con Loftus-Cheek, dominante a centrocampo, e con Chuckwueze nel finale, ma rischia anche la beffa su un colpo di testa di Destro dimenticato in area. Lo stesso ex bomber rossonero aveva colpito un palo in fuorigioco.

Il punteggio però non cambia: il Milan vince 1-0, sale al secondo posto e ipoteca un piazzamento alla prossima Champions League. Per i rossoneri testa al ritorno degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga. Per l’Empoli situazione sempre più complicata, è bagarre in zona retrocessione.

Classifica Serie A

Inter 75 Milan 59 Juventus 57 Bologna 51 Roma 47 Atalanta 46 Napoli 44 Fiorentina 42 Lazio 40 Monza 39 Torino 38 Genoa 33 Verona 26 Cagliari 26 Empoli 25 Lecce 25 Udinese 24 Frosinone 24 Sassuolo 23 Salernitana 14