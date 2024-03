Ridotta la squalifica di Guendouzi: novità in vista di Frosinone-Lazio

CalcioWeb

Momento particolarmente tribolato in casa Lazio dopo le dimissioni di Maurizio Sarri. I biancocelesti, affidati al vice Martusciello, hanno necessario bisogno di tranquillità e fiducia, magari anche di qualche punto per risalire la china. Si riparte subito sabato sera con la sfida contro il Frosinone, gara da non sbagliare per provare a tenere viva la rincorsa all’Europa.

Martusciello non avrà un esordio facile, ma potrà contare su un giocatore in più. La prima sezione della Corte Sportiva d’Appello, presieduta da Umberto Maiello, ha parzialmente accolto il reclamo della Lazio, riducendo da due a una giornata di gara (e un’ammenda di 10.000 euro) la squalifica inflitta a Matteo Guendouzi, sanzionato dal giudice Sportivo in seguito all’espulsione nel match con il Milan. Avendo già saltato la successiva gara con l’Udinese, Guendouzi sarà dunque a disposizione di Martusciello per la sfida con i ciociari.

Frosinone-Lazio: le probabili formazioni

Frosinone (4-3-3): Turati; Zortea, Romagnoli, Okoli, Lirola; Brescianini, Berrenechea, Mazzitelli, Ghedjemis, Cheddira Soulè

Lazio (4-3-3): Mandas; Marusic, Romagnoli, Gila, Lazzari; Luis Alberto, Cataldi, Guendouzi; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson