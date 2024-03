“Rudiger ha fatto un gesto dell’Isis”, il difensore denuncia un giornalista

CalcioWeb

Antonio Rudiger, calciatore del Real Madrid e della Nazionale tedesca, ha denunciato Julian Reichelt, giornalista ex della Bild. L’11 marzo l’ex Roma ha pubblicato una foto sul profilo Instagram in cui inviava un messaggio a tutti i musulmani per l’inizio del ramadan.

Nell’immagine si vede il difensore in ginocchio e con un dito alzato. Secondo il giornalista il gesto è direttamente associabile all’Isis. “Buon Ramadan a tutti i musulmani nel mondo. Possa l’Onnipotente accogliere i nostri digiuni e le nostre preghiere”, il messaggio di Rudiger nella didascalia.

La reazione di Rudiger

Secondo Reichelt, quel dito è lo stesso adottato dai terroristi dello Stato Islamico come segno di potere. La vicenda finirà in tribunale, con l’accusa di “insulto, calunnia e incitamento all’odio”. L’ex romanista ha infatti denunciato, insieme con la federcalcio tedesca (Dfb), Julian Reichekt.