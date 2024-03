Salernitana, il presidente Iervolino non esclude l’addio! Poi annuncia una rivoluzione

CalcioWeb

E’ una situazione drammatica in casa Salernitana e il rischio retrocessione è sempre più concreto. La squadra è in campo per preparare la partita di lunedì sul campo del Bologna nella sfida della 30ª giornata del campionato di Serie A.

Il bilancio di Danilo Iervolino è sicuramente negativo e sono in corso valutazioni sul futuro. “Se sto pensando di lasciare? Ancora no, però non si può mai dire”. Sono le dichiarazioni del presidente granata nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sera.

Il futuro e le prossime mosse

“Se fosse per il bene dell’azienda farei un passo indietro. Sono già arrivate telefonate ai miei manager, per ora non se ne parla. La Salernitana sta vivendo una stagione pessima ma questo è il momento di restare in sella”, ha aggiunto Iervolino.

“Non avevo messo in conto di vivere una stagione come questa. Ho fatto anche io tanti errori, quattro allenatori in pochi mesi sono il frutto di scelte non lucide, per dare una risposta alla piazza”.

Sul rischio retrocessione: “l’aritmetica ci tiene ancora in gioco. Mi sto guardando attorno, voglio riflettere bene. E le assicuro che ci sarà una rivoluzione. La categoria è diversa e farò scelte in funzione di un progetto sano”, ha concluso il patron granata.