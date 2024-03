Caso scommesse, Tonali deferito dalla federazione inglese: rischia grosso

CalcioWeb

Sandro Tonali potrebbe finire nuovamente nei guai per un caso legato alle scommesse sportive illegali. La federazione inglese ha ufficialmente deferito il centrocampista italiano per aver violato la regola sulle scommesse, accusandolo di aver puntato 50 volte sul calcio tra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023, nei 4 mesi in cui è rimasto al Newcastle prima dell’avvio delle indagini che hanno portato alla squalifica, inflittagli dalla Figc, a 10 mesi più 8 di servizi sociali, che sta attualmente scontando. Tonali ha tempo fino al 5 aprile per rispondere alle accuse.

L’indagine della Federcalcio inglese è iniziata dopo quella italiana che si era fermata al momento del trasferimento di Tonali in Premier League. L’FA, dopo l’ammissione di essere affetto da ludopatia da parte del calciatore ex Milan, ha voluto appurare se Tonali avesse continuato a scommettere anche dopo il trasferimento in Inghilterra. Tonali ha collaborato alle indagini che, nei mesi scorsi, sono proseguite a ‘fari spenti’. Oggi è arrivato il deferimento per 50 violazioni nei 2 mesi citati in precedenza.

Tonali deferito: cosa rischia?

L’FA potrebbe decidere, in caso di conferma delle accuse, che l’attuale squalifica in corso possa coprire anche le sue eventuali, nuove, sanzioni in quanto il calciatore è già stato sospeso. Il ritorno in campo di Tonali, in questo caso, resterebbe fissato a fine agosto. Se la federazione inglese, invece, decidesse di applicare un’ulteriore squalifica, considerato anche l’alto numero di violazioni, il periodo di sospensione aumenterebbe.

La squalifica più lunga mai comminata ad un giocatore di Premier per scommesse sono gli 8 mesi che Ivan Toney, attaccante del Brentford, ha finito di scontare il 16 gennaio scorso.

Caso Tonali, la posizione del Newcastle

“Siamo a conoscenza delle accuse ufficializzate contro Tonali su presunte violazioni delle regole sulle scommesse – ha fatto sapere il club in un comunicato -. Sandro continua a collaborare con tutte le indagini e mantiene il pieno supporto del club. Visto che questa è un’indagine in corso, il Newcastle non intende commentare oltre“.