Scontri Cosenza-Catanzaro: emessi 9 Daspo per un totale di 27 anni

In merito agli scontri di Cosenza-Catanzaro, la guerriglia urbana scatenatasi dopo la partita di Serie B, tenutasi presso lo stadio “San Vito – Marulla” di Cosenza lo scorso 3 marzo, il personale della Questura di Cosenza, diretto dal Questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, ed in particolare della Divisione di Polizia Anticrimine, in collaborazione con la Digos e la Polizia Scientifica, sta continuando a svolgere l’attività info-investigativa volta al riconoscimento degli autori dei disordini, attraverso la visione delle immagini dei filmati acquisiti dal locale Gabinetto della Polizia Scientifica.

Nelle ultime ore sono arrivati nuovi provvedimenti contro alcuni dei ‘protagonisti’ degli scontri di Cosenza-Catanzaro. Il questore ha emesso 9 provvedimenti Daspo nei confronti di appartenenti alla tifoseria cosentina per un totale di 27 anni.