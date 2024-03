Serie A, gli arbitri della 30ª giornata: Lazio-Juventus a Colombo

CalcioWeb

Si torna in campo con il campionato di Serie A ed è arrivato il momento della 30ª giornata. Il turno è diviso in due gruppi: sabato in campo Napoli-Atalanta, Genoa-Frosinone, Torino-Monza, Lazio-Juventus e Fiorentina-Milan.

Domenica spazio a Bologna-Salernitana, Cagliari-Verona, Sassuolo-Udinese, Lecce-Roma e Inter-Empoli.

Le designazioni arbitrali

Questi gli arbitri che dirigeranno le partite della 30ª giornata di Serie A, in programma sabato 30 marzo e lunedì 1 aprile.

Napoli-Atalanta (sabato ore 12.30): Pairetto di Nichelino (Colarossi-Garzelli, iv Gualtieri, var Valeri, avar Di Bello).

Genoa-Frosinone (sabato ore 15.00): Sacchi di Macerata (Palermo-Laudato, iv Perenzoni, var Mariani, avar Serra).

Torino-Monza (sabato ore 15.00): Aureliano di Bologna (Rossi C.-Cortese, iv Ferrieri Caputi, var La Penna, avar Paterna).

Lazio-Juventus (sabato ore 18.00): Colombo di Como (Preti- Vecchi, iv Marchetti, var Mazzoleni, avar Chiffi).

Fiorentina-Milan (sabato ore 20.45): Maresca di Napoli (Passeri-Costanzo, iv Ayroldi, var Di Paolo, avar Guida).

Bologna-Salernitana (lunedì ore 12.30): Feliciani di Teramo (Rossi L.-Rossi M., iv Rutella, var Guida, avar La Penna).

Cagliari-Verona (lunedì ore 15.00): Doveri di Roma (Carbone-Giallatini, iv Santoro, var Serra, avar Mazzoleni).

Sassuolo -Udinese (lunedì ore 15.00): Fabbri di Ravenna (Del Giovane-Mokhtar, iv Cosso, var abisso, avar Di Bello).

Lecce-Roma (lunedì ore 18.00): Marcenaro di Genova (Mondin-Moro, iv Marinelli, var Paterna , avar Di Paolo).

Inter-Empoli (lunedì ore 20.45): Dionisi dell’Aquila (Valeriani-Fontemurato, iv Monaldi, var Marini, avar Mariani).