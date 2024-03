Serie C, esonerato Protti: la Fermana cambia allenatore, la squadra affidata a Mosconi

CalcioWeb

Cambio di allenatore in casa Fermana nel campionato di Serie C Girone B dopo gli ultimi risultati deludenti. La squadra è reduce dalla sconfitta in trasferta contro l’Ancona con il risultato di 2-1 e la situazione di classifica è preoccupante.

La Fermana occupa l’ultima posizione con appena 20 punti conquistati in 30 partite e il rischio retrocessione è sempre più concreto.

Esonerato Protti

La Fermana ha deciso di esonerare mister Stefano Protti. “Una decisione che conferma la volontà della società gialloblù di mettere in atto tutti gli sforzi e le soluzioni possibili in questa fase delicata della stagione”, la motivazione della società che ha inoltre reso noto “di aver affidato l’incarico della guida tecnica della prima squadra ad Andrea Mosconi. Classe 1967, vanta una lunga esperienza in panchina iniziata a Foligno come collaboratore tecnico per poi passare in Serie A, nello stesso ruolo, al Cagliari stagione 2010-2011. Ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2025”.