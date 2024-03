Serie C Girone C: 4 punti di penalizzazione e situazione compromessa | CLASSIFICA

CalcioWeb

Giornata di penalizzazioni nel mondo del calcio. Dopo i 4 punti rifilati al Nottingham in Premier League, il Tribunale federale nazionale ha sanzionato con 4 punti di penalizzazione in classifica il Brindisi a seguito di violazioni di natura amministrativa.

“Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato con 4 punti di penalizzazione in classifica il Brindisi (Girone C di Serie C) a seguito di violazioni di natura amministrativa. Il TFN ha inoltre sanzionato con 45 giorni di inibizione l’amministratore unico del club, Mariachiara Rispoli”, si legge nel comunicato ufficiale.

Il Brindisi, già all’ultimo posto in classifica, scivola da 19 a 15 punti in classifica e la situazione è compromessa a 6 giornate dal termine e con un distacco di 12 punti dalla zona playout.

La classifica

Juve Stabia 67 Benevento 61 Avellino 57 Picerno 54 Casertana 51 Taranto 50 Crotone 46 Giugliano 46 Latina 45 Foggia 42 Sorrento 42 Messina 41 Audace Cerignola 40 Catania 39 Potenza 37 Turris 33 Monopoli 30 Monterosi 27 Francavilla 27 Brindisi 15