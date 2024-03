“TacticAI”, come usare l’intelligenza artificiale nel calcio: lo strumento promosso dagli esperti del Liverpool

CalcioWeb

L’intelligenza artificiale è sempre più alla ribalta e anche il mondo del calcio potrebbe beneficiarne. Un sistema denominato “TacticAI” è in grado di prevedere il risultato dei calci d’angolo e fornire dei suggerimenti tattici realistici e accurati sulle partite. Attraverso un sondaggio tra gli utenti, è stato scoperto che gli esperti del Liverpool Fc preferiscono nel 90% dei casi le strategie proposte da “TacticAI” rispetto alle tattiche esistenti.

La ricerca potrebbe avviare un percorso per una prossima generazione di assistenti IA per aiutare gli allenatori a determinare le configurazioni ottimali dei calciatori e sviluppare le tattiche per massimizzare le possibilità di vittoria. I calci d’angolo (e in generale le palle inattive) sono diventati nel calcio moderno uno ‘strumento’ importantissimo perché offrono un’immediata opportunità di realizzare un gol. Gli allenatori preparano ogni dettaglio nel corso degli allenamenti e lo studio dei calci d’angolo è determinante nella preparazione delle gare. Un sistema di intelligenza artificiale potrebbe avere un impatto rivoluzionario nel mondo del calcio.

Zhe Wang, Petar Velickovic, Karl Tuyls e altri colleghi hanno progettato lo strumento per analizzare i calci d’angolo con dati di tracciamento di alta qualità. TacticAI è stato in grado di prevedere con precisione il primo ‘ricevitore’ della palla dopo che è stato effettuato un calcio d’angolo e il risultato diretto del calcio. Gli autori hanno testato lo strumento utilizzando un set di dati di 7.176 calci d’angolo delle scorse stagioni di Premier League forniti proprio dal Liverpool FC e hanno scoperto che le configurazioni tattiche generate erano realistiche. Lo studio potrebbe riguardare anche altri aspetti del calcio, come le rimesse laterali.

TacticAI genera aggiustamenti tattici realistici?

Per rispondere alla domanda è stato analizzato un dataset di 50 calci d’angolo della Premier League. Per un sottoinsieme di questi calci d’angolo è stato applicato lo strumento per proporre tattiche alternative per minimizzare o massimizzare la probabilità di tiro. Poi è stato chiesto agli esperti se ciascuno di questi calci d’angolo fosse reale o generato e sono state impiegate diverse strategie per valutare il realismo.

La maggior parte dei valutatori hanno scelto di decidere il realismo basandosi sul rilevamento di qualcosa di insolito nella configurazione, ad esempio una strategia che lasciava i calciatori avversari nello spazio libero. Un’altra strategia di valutazione del realismo riguardava una situazione plausibilmente accaduta, anche se avesse avuto un assetto tattico chiaramente non ottimale. Questo approccio ha etichettato la maggior parte degli esami come reali. Il risultato finale? Tutti i valutatori sono stati confusi su quali campioni fossero reali e hanno sottolineato quanto sia stato impegnativo questo compito.

Lo strumento prevede i ‘ricevitori’ nei calci d’angolo?

Anche in questo caso sono stati utilizzati gli stessi 50 calci d’angolo ed è stato chiesto ai valutatori quali calciatori della squadra in attacco fossero più propensi a fare il primo contatto con la palla. Ai valutatori è stato permesso di fornire un numero di calciatori e sono stati confrontati con i primi tre ricevitori suggeriti da TacticAI: le prime 3 previsioni fatte da TacticAI erano largamente in accordo con le stime dei valutatori, e non c’era una differenza significativa. L’applicazione pratica potrebbe rivelarsi fondamentale per indicare, ad esempio, quale calciatore marcare con maggiore attenzione per evitare di subire un gol.

È possibile utilizzare TacticAI per paragonare calci d’angolo simili in maniera utile?

Sempre utilizzando un dataset di 50 calci d’angolo della Premier League, è stato recuperato un corner più simile possibile utilizzando dei parametri relativi ai grafici prodotti da TacticAI. E’ stato chiesto se la coppia di angoli possa essere giudicata realmente simile. In questo caso sono stati utilizzati diversi approcci e alcune considerazioni comuni includevano: se il calcio d’angolo avesse un effetto a rientrare o ad uscire; l’esistenza di un calcio d’angolo corto; marcatura a zona o a uomo; numero di calciatori nell’area di rigore; posizionamento del portiere; valutazione sulla fase di attacco o difesa dei calci d’angoli.

In conclusione i valutatori hanno evidenziato che l’abbinamento di TacticAI è superiore all’euristica di posizionamento. In termini pratici il sistema può essere utilizzato da analisti e allenatori per preparare strategie sui corner per le squadre avversarie e valutare idee e variazioni su particolari corner che prima avrebbero tralasciato.

Il sistema genera aggiustamenti tattici utili?

Prendendo in esame 50 calci d’angolo della Premier League, per ognuno è stato utilizzato il modello generativo di TacticAI per proporre aggiustamenti alle posizioni e alle velocità dei calciatori della squadra in difesa, lasciando la squadra in attacco invariata, in modo tale che la probabilità di tiro prevista fosse ridotta.

Ai valutatori sono state mostrate le due versioni utilizzando come corner di riferimento sempre quello di sinistra nelle coppie prese in esame. E’ stato chiesto agli esperti di giudicare la posizione migliore o peggiore dei calciatori, considerando gli aggiustamenti tattici effettuati sul corner di destra.

Nel dettaglio è stato chiesto ai valutatori di giudicare se l’angolo di destra fosse, nel complesso, una situazione migliore o peggiore rispetto a quella di sinistra per la squadra difensiva. Per evitare bias, alcune configurazioni sono state invertite di posizione. I valutatori si sono concentrati su alcune caratteristiche: se i difensori sono più bravi a seguire la corsa degli attaccanti, se è meglio muoversi o restare fermi e la posizione del portiere.

In due versioni l’aggiustamento è stato giudicato “utile” a seconda del profilo del calciatori. Si è ritenuto che alcune scelte avessero probabilità di successo solo se eseguite da difensori con elevata capacità fisica o forma fisica. TacticAI non aveva accesso alle caratteristiche dei calciatori come altezza o peso, dunque tali sfumature erano fuori portata per questo studio e non sono state considerate osservazioni salienti.

Gli esperti si sono espressi in stragrande maggioranza a favore dei suggerimenti di TacticAI. In una situazione presa in esame, la posizione di 10 difensori è stata giudicata ‘modificata in maniera utile’, quasi nella totalità del posizionamento difensivo della squadra. Il sistema è stato considerato uno strumento utile per un analista o allenatore soprattutto in relazione ai calciatori che trascurano il gioco tattico. Gli allenatori, così, sono in grado di sfruttare i punti deboli dei calciatori che tendono a ignorare le istruzioni tattiche o migliorare l’allenamento sui propri elementi che manifestano evidenti lacune.