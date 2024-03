Salernitana, così non va: il cambio di allenatore continua a non portare frutti, 1-1 contro l’Udinese

CalcioWeb

Si è concluso in pareggio lo scontro salvezza della 27ª giornata del campionato di Serie A Udinese-Salernitana e la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1. Il risultato accontenta comunque i padroni di casa (considerando anche l’inferiorità numerica), mentre per i granata il pareggio è come una sconfitta. La situazione di classifica è sempre più delicata e le speranze di salvezza sono sempre più ridotte al lumicino.

Il cambio di allenatore non ha portato frutti

Il cambio di allenatore della Salernitana con l’esonero di Filippo Inzaghi e l’arrivo di Liverani non ha portato frutti. In tre giornate la squadra ha conquistato appena un punto (contro l’Inter, ma anche contro squadre alla portata come Monza e Udinese).

Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1 con i gol realizzati da Tchaouna e Kamara. Gli ospiti non sono stati in grado di sfruttare la superiorità numerica per l’espulsione di Ebosele al 66′. Oltre 30 minuti di superiorità non sfruttati dalla squadra di Liverani.

La classifica

Inter 69

Juventus 57

Milan 56

Bologna 48

Atalanta 46

Roma 44

Fiorentina 41

Lazio 40

Napoli 40

Torino 36

Monza 36

Genoa 33

Empoli 25

Lecce 24

Udinese 24

Frosinone 23

Verona 20

Sassuolo 20

Cagliari 20

Salernitana 14