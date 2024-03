Verona, colpo salvezza contro il Lecce: bagarre retrocessione, 7 squadre in 3 punti | CLASSIFICA

CalcioWeb

Mancano 10 giornate al termine della Serie A e la lotta salvezza si fa appassionante e aperta a qualsiasi stravolgimento. Se l’Inter aspetta, ormai da tempo, la certezza matematica dello scudetto, in coda è tutto aperto e, giornata dopo giornata, cambiano le posizioni in classifica di diverse squadre e anche le loro prospettive per il futuro. Il Verona, che ha smantellato l’intera rosa a gennaio, sembrava dover raggiungere la Salernitana (forse l’unica giù condannata alla B).

Eppure, i ragazzi di Baroni sono riusciti a mantenere la barra dritta e a raccogliere 6 punti pesantissimi vincendo contro il Sassuolo nello scorso turno di campionato e quest’oggi contro il Lecce. La gara odierna, in trasferta in terra salentina, è stata decisa da una rete di Folorunsho. Gara molto sentita, con tanto di rissa finale e testata di D’Aversa a Henry con rosso a entrambi.

Dopo l’anticipo di quest’oggi, il Verona sale a quota 26 punti e guida un gruppetto di 7 squadre raccolte in appena 3 punti: Cagliari (26), Empoli (25), Lecce (25), Udinese (24), Frosinone (24) e Sassuolo (23). Ci sarà da divertirsi fino all’ultima giornata!

Classifica Serie A

Inter 75 Juventus 57 Milan 56 Bologna 51 Roma 47 Atalanta 46 Napoli 44 Fiorentina 42 Lazio 40 Monza 39 Torino 38 Genoa 33 Verona 26 Cagliari 26 Empoli 25 Lecce 25 Udinese 24 Frosinone 24 Sassuolo 23 Salernitana 14