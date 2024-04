Avezzano, l’allenatore Ferazzoli si è dimesso: il comunicato

CalcioWeb

Cambio di allenatore in casa Avezzano (Serie D girone F) dopo la brutta sconfitta contro L’Aquila. Questa mattina il club ha comunicato “di aver ricevuto, ed accettato, le dimissioni da parte dell’Allenatore Giuseppe Ferazzoli. Gli ultimi accadimenti, gravi, e la mancanza di risposte alle sollecitazioni da parte della squadra hanno reso necessario tale passo.

Al Mister, ma soprattutto all’uomo, vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto con dedizione e grande professionalità”. Il club non ha ancora comunicato il nome del sostituto e sono in corso valutazioni.

La posizione dell’Avezzano

L’Avezzano occupa la quinta posizione nel campionato di Serie D Girone F frutto di 47 punti in 29 partite. La distanza dal primo posto è di 12 punti, il quarto posto è distante appena un punto.