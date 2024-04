Bologna show! 3-0 alla Salernitana, continua la rincorsa alla Champions | CLASSIFICA

CalcioWeb

Il Bologna non si ferma più, continua la corsa del club tra i primi della classe in Serie A. I rossoblu battono la Salernitana 3-0 nella 30ª giornata e si portano momentaneamente a +6 punti sulla Roma, che ambisce al suo quarto posto e stasera incontra il Lecce al Via del Mare. A decidere il match Orsolini e Saelemaekers nel primo tempo e Lykogiannis nel secondo.

La partita

Partita quasi tutta in mano ai rossoblù fin dai primi minuti, con sporadici lampi dei campani. Al 5′ occasione per Orsolini, ma il tiro è alto. Bologna in evidenza nella prima fase del gioco. Infatti è proprio Orsolini a centrare la porta al 13′, con un gran diagonale sinistro che va alla destra di Costil, decimo gol in Serie A quest’anno per lui. Al 17′ occasione campana con Simy botta mancina a tu per tu con Ravaglia, che para. Al 26′ Lykogiannis ci prova su punizione, palla lenta e fuori. La partita comunque si riequilibra, con gli ospiti più aggressivi dopo il tentativo di Simy: al 33′ ci prova Candreva, respinto. Il raddoppio arriva al 43′ con Saelemaekers ai confini dell’area, precisissimo e pulito di diagonale destro alla sinistra di Costil. Due minuti di recupero. Il secondo tempo inizia sempre sotto il segno del Bologna in affondo con Posch, Ferguson e Odgaard. Orsolini tira al 56′, tiro deviato e arriva Odgaard che di testa va a rete ma è fuorigioco. Pericolosissima la Salernitana con un lampo di Tchaouna al 59′, fuori di poco. Entra Zirkzee e fa sfiorare la rete a Ndoye, anche lui in campo da un minuto, al 66′. Spreca l’occasione di accorciare Candreva all’80’ con un bel rasoterra intercettato però da Ravaglia. Incursione di Lykogiannis nel recupero al secondo dei 4 minuti concessi, dribbling sulla sinistra e destro di precisione per il tris.

La classifica di Serie A

La Classifica Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Inter 76 29 24 4 1 71 14 Milan 65 30 20 5 5 57 34 Juventus 59 30 17 8 5 44 24 Bologna 57 30 16 9 5 45 25 Roma 51 29 15 6 8 55 35 Atalanta 50 29 15 5 9 54 32 Lazio 46 30 14 4 12 37 33 Napoli 45 30 12 9 9 44 36 Torino 44 30 11 11 8 29 26 Fiorentina 43 29 12 7 10 42 34 Monza 42 30 11 9 10 32 37 Genoa 35 30 8 11 11 32 37 Lecce 28 29 6 10 13 26 45 Udinese 27 29 4 15 10 28 44 Verona 26 29 6 8 15 26 39 Cagliari 26 29 6 8 15 29 50 Empoli 25 29 6 7 16 22 43 Frosinone 25 30 6 7 17 38 61 Sassuolo 23 29 6 5 18 33 56 Salernitana 14 30 2 8 20 23 62