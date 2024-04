Calciomercato Inter, a tutto Ausilio: Bento, Fabbian, Carboni e Oristanio

CalcioWeb

Piero Ausilio è al settimo cielo per la vittoria del 20° scudetto dell’Inter. “E’ pazzesco. Sono qui da tantissimi anni, non ho mai visto una cosa del genere”. Sono le parole del direttore sportivo nerazzurro ai microfoni di Sky Sport. “Questa squadra ha dimostrato ampiamente il suo valore. E per valore intendo morale, etica e senso di appartenenza. Non vogliamo fare danni, quando qualcosa funziona non bisogna toccare troppo. Siamo sempre stati protagonisti con Inzaghi, in Italia e in Europa”.

Sul calciomercato: “oggi non dobbiamo toccare gli equilibri. Abbiamo inserito due calciatori che riteniamo siano assolutamente funzionali. Ora è meglio prendersi una pausa di riflessione e non comprare tanto per comprare”.

Le voci in uscita sul calciomercato

“Cessioni? Ma chi cedi in questa squadra? Chi cedi? Io non cederei nessuno, di certo l’idea è di non cambiare troppo questa squadra”, ha detto Ausilio.

Infine, il ds della squadra campione d’Italia ha parlato del futuro: “in prima fila per Bento? Abbiamo un grandissimo portiere che è Sommer, abbiamo un’opzione per Audero. Faremo le valutazioni più avanti, tra qualche giorno faremo quello che c’è da fare primo è Carboni ma potrei dire Oristanio, possiamo riportare a casa Fabbian. Non li abbiamo assolutamente dimenticati. Io sono cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, la speranza è certamente che qualcuno di questi possa ripercorrere il percorso di Dimarco”.