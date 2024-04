Calciomercato Napoli, i primi nomi sul taccuino di Manna: doppio sgarbo alla Juve?

CalcioWeb

Giovanni Manna è già in contatto per preparare la rosa del Napoli 2024/2025. Il dirigente della Juventus ha raggiunto l’accordo con il presidente Aurelio De Laurentis per il ruolo di direttore sportivo e sarà operativo dal mese di luglio. Il dirigente non ha intenzione di farsi trovare impreparato sul calciomercato e le prime indiscrezioni sono molto interessanti.

La prima questione spinosa è quella di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è in uscita dopo l’ultima stagione deludente ma la valutazione è sempre molto alta: superiore ai 100 milioni di euro. Qualche dubbio anche sulla conferma di Khvicha Kvaratskhelia, le parti sono in contatto per il rinnovo del contratto.

I nomi in entrata

Iniziano a circolare già le prime suggestioni dopo l’arrivo di Manna in azzurro. Il nome in cima alla lista è quello di Sudakov dello Shakhtar, vecchio obiettivo anche della Juventus. Il Napoli potrebbe spingersi fino a 40 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’ucraino.

Sul fronte sostituto di Osimhen sono due le soluzioni al vaglio: David del Lille e Santiago Gimenez del Feyenoord. Infine l’ultima pazza idea si chiama Matias Soulé, calciatore in prestito al Frosinone ma di proprietà proprio della Juventus.