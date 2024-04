Inter, giocatori in festa allo Stadio! Canti e striscioni: sfilata davanti ai tifosi nerazzurri | VIDEO

CalcioWeb

L’aritmetica non rovina la festa nerazzurra. L’Inter vince 2-0 contro il Torino, decisiva la doppietta di Calhanoglu nel secondo tempo: 28a vittoria su 34 partite per la squadra di Simone Inzaghi, ben 89 punti conquistati in una stagione trionfale. Sorrisi e cori al fischio finale con tutto il popolo nerazzurro, i festeggiamenti proseguiranno con la parata che partirà da San Siro e terminerà in piazza Duomo, attesi sulle strade circa 100mila tifosi interisti.

In campo niente di troppo esagerato da parte dei giocatori nerazzurri. I campioni d’Italia hanno sfilato sotto gli occhi dei loro tifosi, con i braccio i loro figli, portando in giro per il campo, sotto le tribune un mega striscione con scritto: “campioni d’Italia” e le due stelle.