Inter, la festa è già iniziata! Centinaia di tifosi accolgono il pullman tra cori e fumogeni | VIDEO

CalcioWeb

E’ tutto pronto a Milano per la grande festa scudetto dell’Inter. A breve ci sarà il fischio d’inizio di Inter-Torino, che aprirà ufficialmente le danze della grande festa nerazzurra, dopo la conquista matematica del 20° Scudetto.

Tifosi accolgono il pullman dell’Inter

La sfilata della squadra con l’autobus scoperto comincerà solo dopo la partita contro il Torino, intanto però i tifosi hanno già iniziato a radunarsi intorno a San Siro. E un primo accenno di festeggiamenti c’è già stato all’arrivo del pullman della squadra, su cui compaiono le due stelle per il ventesimo scudetto vinto, allo stadio per la gara contro i granata: la tifoseria interista infatti ha atteso i calciatori con cori, fumogeni e fuochi d’artificio, in un’atmosfera già nerazzurra a più di un’ora dalla sfida con il Torino. Anche nelle varie fermate della metropolitana sulla linea lilla, che porta fino allo stadio, non sono mancati momenti di cori e sfottò da parte dei tifosi verso i rivali di Milan e Juventus.

L’arrivo dell’Inter a SanSiro da campioni d’Italia! ⭐️⭐️🖤💙

pic.twitter.com/RhU5GLjcpx — Amala (@AmalaTV_) April 28, 2024