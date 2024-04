Lecce-Roma, spettacolare… 0-0: tante occasioni ma gli attaccanti sono in giornata no | CLASSIFICA

CalcioWeb

La Roma continua la striscia di risultati utili consecutivi, il Lecce conquista un punto preziosissimo per la zona salvezza. Si è conclusa la gara delle 18.00 valevole per la 30ª giornata del campionato di Serie A. La gara del Via del Mare è stato molto intensa, a ritmi alti e condizionata dagli errori degli attaccanti.

Nel primo tempo il più pericoloso è Piccoli: sono ben tre le occasioni da gol fallite dall’attaccante di Gotti. Alla fine del primo tempo la Roma risponde con il palo di Angelino.

Nella ripresa due occasioni clamorose: la prima per il Lecce con Dorgu, la seconda per la Roma con Aouar. Nel finale altre occasioni ma il risultato non cambia. Finisce 0-0.

La classifica

Inter 76

Milan 65

Juventus 59

Bologna 57

Roma 52

Atalanta 50

Lazio 46

Napoli 45

Torino 44

Fiorentina 43

Monza 42

Genoa 35

Lecce 29

Udinese 28

Verona 27

Cagliari 27

Empoli 25

Frosinone 25

Sassuolo 24

Salernitana 14