Maledetti finali! L’Udinese perde ancora punti: contro il Bologna un 1-1 dolceamaro

Ci risiamo. L’Udinese continua a non conservare i vantaggi e i punti accumulati. Nei giorni scorsi su CalcioWeb avevamo sottolineato l’incredibile mole di punti gettati al vento nei 10 minuti finali di partita dall’Udinese che, nella gara odierna contro il Bologna, di tutta risposta, ha perso l’ennesima ghiotta occasione di vincere con 2 minuti d’anticipo.

In vantaggio a fine primo tempo grazie al gol di Payero, i friulani si sono fatti raggiungere 1-1 dalla rete di Saelemaekers al 78′. Due punti sprecati, uno solo guadagnato. Un pareggio dolceamaro che, seppur arrivato contro la quarta forza del campionato, non serve a muovere granchè la classifica: l’Udinese resta in zona retrocessione, terzultima a quota 29 punti, 2 in meno di Frosinone, Verona ed Empoli.

Classifica Serie A

Inter 89 Milan 70 Juventus 65 Bologna 63 Roma 58 Lazio 55 Atalanta 54 Napoli 49 Fiorentina 47 Torino 46 Monza 44 Genoa 39 Lecce 36 Cagliari 32 Empoli 31 Verona 31 Frosinone 31 Udinese 29 Sassuolo 26 Salernitana 15