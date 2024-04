Una ‘Manna’ dal cielo: scippo del Napoli in casa Juventus per la rifondazione

CalcioWeb

Colpo di scena in casa Napoli per la prossima stagione: il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di rompere gli indugi sul fronte direttore sportivo e ha trovato l’accordo con Giovanni Manna, attuale primo collaboratore di Giuntoli alla Juventus.

Manna ha superato in volata Accardi dell’Empoli e sarà operativo dal 1 luglio. Si tratta di un dirigente con fiuto sul mercato e un’ottima conoscenza dei giovani talenti, come dimostra il passato da responsabile tecnico della Next Gen bianconera.

Chi è Giovanni Manna

Il dirigente campano ha scalato le gerarchie dopo aver fatto molto bene con la Next Gen, svolgendo un lavoro molto positivo attraverso un compito di valorizzazione dei giovani. In questa stagione è stato a stretto contatto con Giuntoli.

Manna è alla Juve dal 2019, dove ha cominciato come responsabile della Primavera, collaborando con Paratici e Cherubini. Nel corso della carriera è stato anche protagonista al Lugano. Tra le ‘scoperte’ più importanti Soulé, Miretti, Barrenechea e Iling.