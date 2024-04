Palermo, Fabio Grosso rifiuta: i nomi per il sostituto di Corini

CalcioWeb

Il Palermo riflette sul futuro di Eugenio Corini. Il rendimento delle ultime partite di campionato è stato ben al di sotto delle aspettative e il distacco dalla promozione diretta è adesso di 9 punti. La squadra occupa attualmente la 6ª posizione e addirittura anche il piazzamento playoff è tornato a rischio.

La posizione di Corini è sempre più in bilico e una decisione definitiva è attesa a stretto giro di posta. I contatti con Fabio Grosso non hanno portato risultati positivi: il grande ex ha rifiutato l’incarico a campionato in corso.

Gli altri nomi

Il Palermo continua a sfogliare la margherita e nella lista si è aggiunto anche il nome di Leonardo Semplici. Al momento, c’è distanza sulla durata del contratto. Contatti anche con Massimiliano Alvini, in pole per la panchina rosanero.