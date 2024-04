Il Genoa non fa sconti, 3-0 al Caglairi: bagarre salvezza, 6 squadre in 6 punti | CLASSIFICA

CalcioWeb

La 34ª giornata di Serie A si chiude col posticipo tra Genoa e Cagliari. I padroni di casa non concedono nulla ai sardi e portano a casa tre punti che li fanno salire a quota 42 punti, confermando il 12° posto in classifica.

Thorsby, Frendrup e Gudmundsson lasciano il Cagliari a secco. Per i sardi un pesante ko in chiave salvezza. Per il Cagliari, infatti, era fondamentale portare a casa punti e non riuscendoci perde una grande occasione. Con la sconfitta di oggi i sardi restano a 32 punti, in 14ª posizione in classifica, a +1 da Verona, Frosinone ed Empoli e +3 dall’Udinese. Resta, dunque, tutto ancora aperto.

La classifica di Serie A

Inter 89 Milan 79 Juventus 65 Bologna 63 Roma 59 Atalanta 57 Lazio 55 Fiorentina 50 Napoli 50 Torino 46 Monza 44 Genoa 42 Lecce 36 Cagliari 32 Verona 31 Frosinone 31 Empoli 31 Udinese 29 Sassuolo 26 Salernitana 15

Il calendario del Cagliari

05.05 Cagliari-Lecce

11.05 Milan-Cagliari

19.05 Sassuolo-Cagliari

26.05 Cagliari-Fiorentina