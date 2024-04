Wanda Nara si fotografa con la tuta della Juventus e infiamma le voci di calciomercato

CalcioWeb

Mauro Icardi è tornato ad alti livelli ed una foto pubblicata da Wanda Nara ha alimentato le voci sul futuro. L’attaccante argentino è stato protagonista di un rendimento molto positivo con la maglia del Galatasaray e anche dal punto di vista realizzativo continua a confermarsi uno dei migliori.

Il futuro del calciatore è ancora tutto da decidere e un ritorno in Serie A non è per nulla da escludere. La Juventus è alla ricerca di un centravanti da alternare con Vlahovic considerando i probabili addii di Milik e Kean.

La foto di Wanda Nara

Wanda Nara ha infiammato i social. Con uno scatto provocante? No, questa volta la showgirl ha alimentato le voci di calciomercato: l’argentina indossa una tuta della… Juventus. Un affare di mercato non è da escludere: “la maglia della Juve”, “la felpa della Juventus…”, sono solo alcuni messaggi di risposta allo scatto.