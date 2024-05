Un poker che vale il titolo: il PSV è Campione d’Olanda. L’Albo d’oro dell’Eredivisie

CalcioWeb

Il PSV Eindhoven è Campione d’Olanda! Si aggiorna l’Albo d’Oro dell’Eredivisie con il successo dei ragazzi di Peter Bosz nella stagione 2023-2024. Il titolo è arrivato grazie al successo per 4-2 sullo Sparta Rotterdam nel quale oltre all’autogol di Bakari, sono stati decisivi Bakayoko, Boscagli e Teze.

La certezza matematica arriva, alla 32ª Giornata, a quota 87 punti, 12 in più del Feyenoord che giocherà stasera ma, anche in caso di vittoria, non potrà ridurre il margine di 9 punti fra le due squadre.

Tutti i vincitori dell’Eredivisie

Di seguito l’Albo d’Oro dell’Eredivisie aggiornato dopo la vittoria del PSV nella stagione 2023-2024:

2023-2024 PSV

2022-2023 Feyenoord

2021-2022 Ajax

2020-2021 Ajax

2018-2019 Ajax

2017-2018 PSV

2016-2017 Feyenoord

2015-2016 PSV

2014-2015 PSV

2013-2014 Ajax

2012-2013 Ajax

2011-2012 Ajax

2010-2011 Ajax

2009-2010 Twente

2008-2009 AZ

2007-2008 PSV

2006-2007 PSV

2005-2006 PSV

2004-2005 PSV

2003-2004 Ajax

2002-2003 PSV

2001-2002 Ajax

2000-2001 PSV

1999-2000 PSV

1998-1999 Feyenoord

1997-1998 Ajax

1996-1997 PSV

1995-1996 Ajax

1994-1995 Ajax

1993-1994 Ajax

1992-1993 Feyenoord

1991-1992 PSV

1990-1991 PSV

1989-1990 Ajax

1988-1989 PSV

1987-1988 PSV

1986-1987 PSV

1985-1986 PSV

1984-1985 Ajax

1983-1984 Feyenoord

1982-1983 Ajax

1981-1982 Ajax

1980-1981 AZ

1979-1980 Ajax

1978-1979 Ajax

1977-1978 PSV

1976-1977 Ajax

1975-1976 PSV

1974-1975 PSV

1973-1974 Feyenoord

1972-1973 Ajax

1971-1972 Ajax

1970-1971 Feyenoord

1969-1970 Ajax

1968-1969 Feyenoord

1967-1968 Ajax

1966-1967 Ajax

1965-1966 Ajax

1964-1965 Feyenoord

1963-1964 DWS

1962-1963 PSV

1961-1962 Feyenoord

1960-1961 Feyenoord

1959-1960 Ajax

1958-1959 Sparta Rotterdam

1957-1958 DOS

1956-1957 Ajax

1955-1956 Rapid JC

1954-1955 Willem II

1953-1954 FC Eindhoven

1952-1953 RCH

1951-1952 Willem II

1950-1951 PSV

1949-1950 BSV Limburgia

1948-1949 SVV

1947-1948 BVV

1946-1947 Ajax

1945-1946 HFC Haarlem

1943-1944 Volewijckers

1942-1943 ADO Den Haag

1941-1942 ADO Den Haag

1940-1941 Heracles Almelo

1939-1940 Feyenoord

1938-1939 Ajax

1937-1938 Feyenoord

1936-1937 Ajax

1935-1936 Feyenoord

1934-1935 PSV

1933-1934 Ajax

1932-1933 Go Ahead Eagles

1931-1932 Ajax

1930-1931 Ajax

1929-1930 Go Ahead Eagles

1928-1929 PSV

1927-1928 Feyenoord

1926-1927 Heracles Almelo

1925-1926 SC Enschede

1924-1925 HBS

1923-1924 Feyenoord

1922-1923 RCH

1921-1922 Go Ahead Eagles