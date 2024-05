Un allenatore… Soave al Caldiero, si alza alle 3 per lavorare da netturbino: “non me la sento di abbandonare il lavoro”

CalcioWeb

Il Caldiero Terme è una delle favole più belle della stagione calcistica ed è pronto ad affacciarsi per la prima volta al campionato di Serie C. La squadra di Cristian Soave ha vinto il Girone B ribaltando ogni pronostico contro squadre molto più attrezzate come Piacenza e Pro Palazzaolo.

Uno degli artefici principali della cavalcata vincente del Caldiero è stato Cristian Soave, allenatore del piccolo club veronese approdato finalmente nel calcio che conta.

Chi è Cristian Soave

Cristian Soave è un allenatore italiano classe 1974. Dopo la carriera da calciatore, l’ex Trento e Bassano ha intrapreso il percorso da allenatore. Nel corso della carriera da tecnico, Soave ha guidato Villafranca, Dro, Caldiero, Desenzano, Breno e ancora Caldiero.

Mister Soave non vive solo di pallone: lavora infatti come netturbino per l’azienda pubblica dei rifiuti. Si alza alle 3 del mattino e si mette la tuta per iniziare alle 4 il turno da operatore ecologico.

“Per quanto mi riguarda, almeno per la prima stagione in C non me la sento di lasciare il lavoro di netturbino, sto valutando il part time o la richiesta di un’aspettativa”, sono le parole del tecnico.