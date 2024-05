Antonio Conte al Milan? Il vice Stellini allo scoperto sul futuro dell’allenatore

CalcioWeb

Il nome di Antonio Conte continua a circolare per le panchine di tante squadre tra Italia ed estero. L’allenatore italiano ex Juventus è destinato al grande ritorno dopo un periodo di pausa e valuta un progetto stimolante e a lungo termine.

Una squadra alla ricerca del nuovo allenatore è il Milan dopo l’addio con Stefano Pioli. Il nome in pole per la panchina rossonera è quello di Sergio Conceicao ma non sono da escludere sorprese.

Stellini sul futuro di Conte

Le ultime indicazioni sul futuro di Antonio Conte sono arrivate dal vice Cristian Stellini. “La voglia di tornare è tanta. L’anno è stato vissuto all’insegna del lavoro e dell’aggiornamento. E’ stato fatto un grande lavoro in inverno perché Antonio vuole sempre aggiornarsi e migliorarsi”, le parole a TeleLombardia.

“Il futuro al Milan? Dico solo che tutte le grandi squadre, come il Milan, possono diventare dei progetti adatti a Conte: non c’è nessuna preclusione da parte di nessuno. Io e Antonio non ne abbiamo mai parlato eh… Poi come fai a non associare una grande squadra a grandi allenatori, ma questo vale per tutte le squadre e per tanti grandi allenatori”.